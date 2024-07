’Camminata Avisina’. Record di partecipanti

GUALDO TADINO – Grande partecipazione alla "camminata avisina", appuntamento estivo proposto dall’Avis, e che quest’anno ha voluto anche celebrare il giubileo del santo protettore, il Beato Angelo. Oltre 150 i partecipanti che, partiti dalla Rocca Flea, domenica mattina hanno raggiunto la Valsorda. Di fronte alla Chiesetta, c’è stata la consegna di un riconoscimento al professor Pacifico Salvatori, che nel 1954 progettò e diresse i lavori per la costruzione del piccolo edificio in stile alpino: lo ha fatto la Comunanza agraria dell’Appennino gualdese, che a suo tempo commissionò l’opera, in segno di profonda gratitudine verso il professore, . C’è stata anche la celebrazione della messa, presieduta dal vicario foraneo don Michele Zullato. Il comitato angelano ha annunciato prossime iniziative: il 5 e 6 agosto, di fronte al santuario della Madonna del Divino Amore, ci saranno le repliche di "Ali d’Angelo", il musical che ha riscosso un grande successo di pubblico: i biglietti sono disponibili presso la libreria del "Porta nova"; dal 24 al 25 agosto saranno presenti in città le bande dei Bersaglieri e degli Alpini e gruppi con moto d’epoca e ciclistici; dal 29 al 31 agosto tre sere di preparazione alle grande festa del 1° settembre, quando l’urna col corpo del Beato Angelo verrà portata in processione nel centro storico. I presenti nella Valsorda hanno gustato un pranzo offerto dall’Avis e apprezzato l’impegno dei Carabinieri forestali che hanno mostrato animali rapaci feriti ed in cura in apposite strutture.

Alberto Cecconi