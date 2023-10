Cammina e scopri l’arte. Ecco Perugino e Signorelli

CASTIGLIONE DEL LAGO

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre prosegue il percorso già intrapreso dall’associazione “Via Romea Germanica“ alla scoperta delle bellezze naturali, paesaggistiche e della storia antica di questo territorio, stavolta all’insegna del Perugino e del Signorelli.

Il Comune di Castiglione del Lago, che è socio dell’associazione, si fa promotore delle azioni intraprese: come già avvenuto in precedenza, la Via Romea Germanica assieme alla ASD “Filippide“ e l’associazione culturale "L’olivo e la ginestra" organizza l’evento per il prossimo fine settimana.

"Per questo motivo – spiega Ivana Bricca, vicepresidente dell’associazione e componente del consiglio dell’associazione insieme al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico – il primo fine settimana di ottobre è maturata la proposta di camminare lungo la Via Romea Germanica, tra Castiglion Fiorentino e Città della Pieve, alla ricerca delle testimonianze pittoriche e degli eventi riguardanti la vita di questi due grandi protagonisti del Rinascimento italiano".

Tre giorni di cammino, a partire da venerdì 6 ottobre, con partenza alle 13:30 da Castiglion Fiorentino e arrivo di tappa a Cortona (13 km, dislivello 380 m) con visita della mostra del Signorelli e relativa cena.

Sabato 7 partenza da Cortona alle ore 9 con visita della Chiesa S. Niccolò e della Cappella del Signorelli; colazione presso Ossaia, poi camminata fino a Puntabella di Tuoro (18 km, dislivello 420 m) con panorama sul Trasimeno: spostamento verso Castiglione del Lago con visita della mostra "Rinascimenti - Perugino e Signorelli: l’invenzione del paesaggio": la giornata si concluderà una cena a Pozzuolo Umbro con una cena presso l’Agriturismo "Il Romitorio" di Pozzuolo Umbro, struttura convenzionata con la Via Romea Germanica.

Domenica 8 partenza alle ore 9 da Paciano in direzione di Città della Pieve (17 km, dislivello 420 m) con visita delle opere che il Perugino ha lasciato nella sua città natale.