Calendimaggio più vicino. La città prepara la festa

A grandi passi verso il Calendimaggio, con tante iniziative di preparazione e taverne aperte in città. Dopo la presentazione della giuria e i “pranzetti“ del 25 aprile che hanno visto le Parti vivere i tradizionali momenti conviviali, oggi, alle 16, nella piazzetta della Chiesa Nuova, ci sarà la presentazione delle giovani candidate al titolo di Madonna Primavera, un pomeriggio animato dall’omaggio canoro dei Cantori di Assisi. Appuntamento che verrà trasmesse in diretta streaming grazie ad Umbria Webcam. Durante l’evento, che in caso di maltempo si svolgerà nella sala della Conciliazione, verranno rese note le dieci fanciulle – cinque per Parte – tra le quali, il secondo giorno del Calendimaggio, dopo i giochi medievali e la sfida fra i balestrieri, verrà eletta la Regina della Festa. Balestrieri della Nobilissima Parte de Sopra e della Magnifica Parte de Sotto che già si sono affrontati per la selezione a competere per l’elezione della Regina della festa. Sono Sante Coccetta, Marino Fabbretti, Lorenzo Valecchi, Davide Pascolini e Fabio Martellini per Sotto (riserve Lino Pavi, Osvaldo Maitini, Luca Chiavini) e Sergio Mariucci, Nereo Tanci, Enrico Dionigi, Gianluca Albrigo, Giulio Mariani per Sopra (riserve Giorgio Mariucci, Camillo Baldoni). Nella serata di oggi in programma anche le cene propiziatorie nei Rioni delle Parti, riservate ai soli tesserati.

Domani, primo maggio, in piazza Santa Chiara alle 14.30 lo spettacolo della Compagnia Balestrieri di Assisi, mentre venerdì 2 maggio, in Comune, saranno premiati i vincitori della trentesima edizione del Premio “Carlo Lampone“: l’evento, nato per ricordare la sua figura, già presidente dell’Ente Calendimaggio, innamorato della Festa nonché suo infaticabile organizzatore, è stato aperto a tutte le scuole del territorio, incluse le private, con l’intento di trasmettere i valori sociali e culturali del Calendimaggio alle giovani generazioni. La lunga marcia di avvicinamento alla quattro giorni di maggio si conclude con le scene aperte in costume nei vicoli delle due Parti. Comincia la Magnifica Parte de Sotto lunedì 5 maggio alle ore 21.30, segue la Nobilissima Parte de Sopra martedì 6 maggio sempre alle 21.30.