Calendimaggio, ci siamo. La sfida è già cominciata

ASSISI – La sfida è partita: il Calendimaggio, iniziato ieri, è già oggi, nel vivo oggi con l’elezione di Madonna Primavera, regina della festa, titolo assai ambito. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, ieri il sole si è affacciato per salutare il ritorno dei costumanti della Magnifica Parte de Sopra e della Nobilissima Parte de Sopra. Dapprima per la benedizione dei vessilli, nella Basilica Superiore di San Francesco i ‘rossi’, nella Cattedrale di San Rufino i ‘blu’.

Poi, in piazza del Comune, l’ingresso del corteo dell’Ente Calendimaggio, l’arrivo delle Parti, la consegna delle chiavi al Maestro di campo Bruno Cianetti da parte del sindaco Stefania Proietti, il saluto di Marco Tarquinio presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio e l’investitura dei giurati: la storica Virtus Maria Zallot, il regista Claudio Autelli e il musicologo Sandro Cappelletto. Pomeriggio concluso con la lettura dei graffianti bandi sfida e, in serata, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale.

Oggi, dalle 16, in piazza del Comune, sono previste le prove - tiro della fune, corsa con le tregge, tiro con la balestra – che porteranno all’elezione di Madonna Primavera. A contendersi il titolo di Regina della festa sono Milena Bocchini, Chiara Fabbri, Matilde Fiorucci, Martina Santarelli e Maddalena Simonelli per la Parte de Sotto ed Elisa Benvenuto, Viola Frascarelli, Caterina Roberti, Maria Sophia Sensi e Teresa Angelica Settimi per la Parte de Sopra. Titolo ambito: la Parte che elegge Madonna Primavera - sarà la fanciulla abbinata al balestriere più preciso nel tiro - acquisisce la possibilità di rappresentare per prima le scene nell’edizione del prossimo anno.