Birra Perugia festeggia 150 anni

PERUGIA Il 2025 sarà un anno importante per Birra Perugia tra festeggiamenti, nuove birre, collaborazioni, eventi e sorprese. Una storia, quella di Birra Perugia, che è anche la storia della “bionda“ in Umbria che vanta un passato prestigioso. Una delle pietre miliari di questa tradizione fu posta infatti proprio nel 1875, quando venne fondata la Fabbrica della Birra Perugia. In quegli anni l’azienda aveva sede in alcuni locali di palazzo Silvestri, nella centrale via Baglioni, vicino ai depositi di neve ubicati nei sotterranei della Rocca Paolina e utilizzati all’epoca come primordiali frigoriferi per la maturazione e la conservazione della birra, fatta in appositi fusti di rovere. Il tutto prima di trasferirsi nei più ampi locali di via Oradina (oggi via Bartolo), che saranno la sede della Fabbrica fino alla fine degli anni Venti, quando l’azienda viene acquisita da un grande gruppo industriale (la Peroni) e cessa la sua attività. Un abbandono durato per decenni, interrotto dagli attuali soci del marchio che ne intuiscono le potenzialità per cominciare a progettare la “rinascita” del birrificio. Obiettivo dichiarato: produrre una grande birra artigianale e rendere contemporaneo un prestigioso pezzo di storia. Così dopo anni di studi, ricerche, tentativi e sacrifici, nel 2013 la Fabbrica della Birra Perugia è di nuovo realtà.