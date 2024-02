Biblioteca comunale a gonfie vele. Aumentano iscrizioni e ingressi

La biblioteca comunale sta tornando ai vecchi fasti e con grandi numeri. E’ la “Fumi“, la seconda biblioteca più grande dell’Umbria dopo l’Augusta di Perugia. Nel 2023 il numero degli iscritti ha raggiunto quota 7.782 (+224), con un incremento significativo del 49% degli ingressi che sono passati dai 7.911 del 2022 a 11.825. Di questi 6.080 per studio (+23%) e 3.485 per partecipare a iniziative ed eventi, numero quasi triplicato rispetto all’anno precedente (1.243). Gli ingressi per prestito sono stati invece 924 e 405 quelli per consultazione mentre 931 sono stati gli accessi alla biblioteca ragazzi, che da gennaio a giugno ha garantito i servizi di consultazione e prestito (186 accessi) e da metà luglio ha ripreso anche i laboratori (745). Complessivamente sono stati 4.537 i prestiti effettuati, 116 le consultazioni, 262 i prestiti interbibliotecari di cui 85 ricevuti da altre biblioteche e 177 le richieste ad altre strutture. Sono 242 infine gli iscritti alla Media Library Online, il servizio di prestito digitale di libri quotidiani e periodici attivati dalla Regione. La biblioteca comunale si è arricchita non solo dal punto di vista archivistico-librario ma ha impreziosito anche il proprio patrimonio di beni culturali. Rientrano infatti nel progetto finalizzato ad una maggiore fruizione degli spazi della struttura e all’arricchimento dell’offerta culturale gli interventi effettuati nella Galleria Sovena. La prima azione è stata la sistemazione del Crocifisso medievale proveniente dalla chiesa di San Francesco a seguito del restauro. La fruizione del bene è stata favorita dalla realizzazione di un pannello con a descrizione storico-artistica. Si tratta di un’opera risalente alla metà del 14esimo secolo e attribuita al Maestro Sottile che ha realizzato anche altri due crocifissi visibili nella sagrestia del Duomo e nella chiesa di sant’Agostino.

Cla.Lat.