Baci e abbracci con la Cgil

TERNI Intanto il candidato sindaco Stefano Bandecchi (Alternativa popolare e liste collegate) in vista del ballottaggio ha incontrato la Cgil. Con reciproca soddisfazione. "Riteniamo importante che il candidato sindaco abbia sentito la necessità di confrontarsi sul suo programma per Terni con un’organizzazione come la nostra che, pur rivendicando autonomia, non è estranea, né indifferente agli sviluppi politici ed amministrativi di questa comunità – afferma Claudio Cipolla, segretario Cgil –. Leggiamo in questa scelta un riconoscimento del ruolo e della capacità di rappresentanza della Cgil, le cui proposte possono rappresentare un contributo utile nell’interesse generale della città". Più che soddisfatto dell’incontro anche Bandecchi: "Abbiamo molto apprezzato le proposte ricevute, nonché la modalità del confronto.Perseguire il più costante dialogo con sindacati e categorie, rafforzando il sistema delle relazioni industriali nazionali e locali, è precipuo interesse della mia proposta politica".