Aucc e Perugia Triathlon: "Migliorare la vita dei pazienti oncologici"

Il triathlon per migliorare la qualità della vita nei pazienti oncologici: è questo il focus del progetto di ricerca "Psiconcologia, sport e qualità della vita" promosso dall’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro – Aucc Onlus in collaborazione con Perugia Triathlon. La presentazione si è svolta ieri mattina a Palazzo dei Priori con la partecipazione di Giuseppe Caforio, presidente Aucc Onlus, Pierluigi Vossi, assessore allo sport del Comune di Perugia, e Andrea Cicioni, delegato FiTri Umbria. Ad approfondire i vari aspetti del progetto sono stati Guglielmo Fumi, oncologo, Lamberto Boranga, medico dello sport, Paolo Catanzaro, responsabile Psiconcologia Ospedale, e le psicologhe Giulia Di Marco e Michela Bellucci. Il progetto punta a verificare come la pratica del triathlon possa migliorare la qualità della vita e sostenere la compliance alle cure di pazienti oncologici durante il periodo di trattamenti antineoplastici specifici. La durata prevista è di due anni, con termine nel dicembre 2026 (nello specifico, un anno per il singolo paziente).

Da circa un decennio la letteratura scientifica attesta l’importanza di una regolare pratica sportiva per mantenere un soddisfacente stato di salute, intesa, secondo la definizione dell’Oms, come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o infermità”. Ciò che l’attività di ricerca promossa dall’Aucc si propone di indagare è l’incidenza positiva dello sport sulla qualità della vita, dato meno noto rispetto alla sua utilità nell’ambito della prevenzione e riabilitazione.

I destinatari del progetto saranno pazienti oncologici di entrambi i sessi e di età compresa tra i 18 e i 69 anni. Saranno scelte con modalità randomizzata un massimo di 40 persone da inserire nel gruppo sperimentale e altrettante per quello di controllo. I partecipanti al programma di allenamenti saranno seguiti da allenatori e tecnici federali messi a disposizione dalla squadra Perugia Triathlon, in accordo con i medici oncologi, con valutazione iniziale, in itinere e finale dei livelli di qualità della vita tramite strumenti standardizzati. Per chi intende sostenere il progetto è possibile fare donazioni attraverso il sito dell’Aucc e quello dedicato al progetto.