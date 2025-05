Associazioni, c’è l’Albo: "Mappatura dei volontari"

GUALDO TADINO – L’Amministrazione comunale istituisce l’Albo delle associazioni attive nel gualdese, considerato uno strumento utile per mappare, valorizzare e sostenere tutte le realtà che ogni giorno operano con passione e impegno nella realtà cittadina. L’iscrizione, che va formalizzata entro il prossimo 13 giugno, "è condizione indispensabile per poter accedere alle richieste di finanziamenti, contributi economici, sussidi, ausili finanziari, benefici di qualunque genere e la concessione di patrocinio da parte del Comune". Sono tanti i gruppi e le associazioni attive con i propri volontari, con interessi culturali, sportivi, sociali, educativi, ambientali: una vera e propria risorsa, che opera spesso anche in tandem con gli enti pubblici, una ricchezza che promuove senso di appartenenza e valori sociali positivi. "L’Albo – dice Gabriele Bazzucchi (nella foto), assessore a welfare e rapporti con terzo settore, associazioni e parrocchie – serve per mappare la rete delle associazioni e degli enti impegnati in vari settori. Serve ad avere informazioni aggiornate sugli organi associativi e facilitare comunicazioni, contributi e relative rendicontazioni. Si tratta di una progettualità inserita nel Patto Educativo Territoriale, recentemente istituito a Gualdo Tadino, proprio per valorizzare il grande patrimonio associativo che quotidianamente è presente ed attivo per erogare servizi, organizzare manifestazioni e permettere lo sviluppo della comunità".

A.C.