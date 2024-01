Assistenza domiciliare e nuovi posti letto

TERNI Assistenza domiciliare e posti letto per l’ospedale Santa Maria da ricavare nel nosocomio di Narni e nella riqualificazione del Centro geriatrico Le Grazie, a Terni. E’ l’esito dell’incontro tra il sindaco Stefano Bandecchi e il vicesindaco Riccardo Corridore con il neodirettore generale dell’ Usl 2, Piero Carsili. "Si è discusso di riorganizzazione di alcuni servizi della Asl – fa sapere Palazzo Spada – , tra i quali la riabilitazione, la medicina territoriale, l’accordo con l’ospedale di Narni e l’azienda ospedaliera di Terni per attivare posti letto per la medicina e la chirurgia di base. Importanti indicazioni da parte del direttore generale sono arrivate sui progetti di riorganizzazione riguardanti la medicina territoriale per cui i servizi infermieristici si prenderanno carico del paziente e, d’intesa con il medico di famiglia, attiveranno i canali necessari per poter assistere domiciliarmente, evitando lunghe attese al pronto soccorso d di Terni". La ristrutturazione del Centro geriatico Le Grazie entro aprile sarà completata, "consentendo di acquisire un numero importante di posti letto"