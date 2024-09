Arrivano le nuove telecamere. Tutta Spoleto sarà videosorvegliata

Sarà innanzitutto un grande deterrente per atti vandalici e microcriminalità, ma garantirà anche un supporto fondamentale per le forze dell’ordine al fine di eventuali indagini. Dopo anni d’attesa entro breve la città sarà dotata di un nuovo e modernissimo sistema di videosorveglianza e proprio in questi giorni sono in corso le operazioni di installazione della nuova strumentazione. Al netto del potenziamento di alcune aree, con la sistemazione di un numero superiore di telecamere rispetto a quello attuale (ad esempio in piazza della Vittoria, palazzo Comunale, piazza della Libertà e piazza della Genga), il sistema di videosorveglianza interesserà via Aurelio Saffi, piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Nuova, vicolo dei Tintori, via Macello Vecchio, via Porta Fuga, vicolo dei Focaroli, via dei Fornari, largo Oberdan, via delle Murelle, piazza del Mercato, piazza della Libertà, corso Mazzini, largo Ferrer, Ponte delle Torri e piazza della Vittoria. Il primo stralcio del progetto con il potenziamento dell’attuale impianto composto da 31 telecamere (27 di tipo digitale e 4 di tipo analogico) con 43 nuove telecamere fisse e Speed Dome è in fase di ultimazione e prima dell’attivazione definitiva dovrà comunque essere sottoposto al collaudo. L’attivazione quindi sarebbe prevista già per il mese di novembre. L’importo complessivo dell’investimento che prevede l’installazione di ulteriori strumentazioni è pari a circa 350mila euro e comprende il finanziamento di 54mila euro ottenuto nel luglio 2023 da parte del Ministero dell’Interno e oltre 300mila euro provenienti da fondi del bilancio del comune. Per il primo stralcio dei lavori grazie alla convenzione stipulata con la Consip il comune risparmierà oltre 40mila euro.