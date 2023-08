Arriva il defibrillatore donato a Gualdo Tadino in memoria di Sabrina Passeri

Un nuovissimo defibrillatore cardiaco è stato installato nella piazza antistante il supermercato Coop, nel centro commerciale "Il granaio". Ha provveduto a farlo l’associazione Anaca, in collaborazione con la sezione soci gualdesi della Coop Centro Italia. La preziosa strumentazione sarà ad uso pubblico, per 24 ore al giorno. Lo annuncia il consiglio direttivo dell’Anaca, presieduto dal professor Carlo Crocetti (nella foto). Lo strumento tecnologico è un salvavita; e quello installato ha una storia singolare. Infatti è stato acquistato grazie al ricavato della cena di beneficienza promossa dai soci e dai lavoratori della Coop, organizzata la sera dell’11 giugno in memoria dell’amata collega Sabrina Passeri, prematuramente scomparsa: una persona di grande pregio a livello umano, impegnata con generosità nel volontariato, attiva con l’Unitalsi e altri gruppi, tra cui quello dei "nasi rossi" per produrre un sorriso sui volti dei bambini malati. Sabrina, era anche socia dell’Anaca e paziente del centro di recupero per cardiopatici gualdese. Dalle prossime settimane l’Anaca procederà ad organizzare corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore per i soci e lavoratori Coop, ma anche per gli operatori del centro commerciale, per tutti coloro che lo vorranno. "Ci auguriamo che questa installazione sia la prima di una lunga serie che faccia di Gualdo Tadino un comune cardioprotetto". Una bella iniziativa, frutto della generosità delle persone amiche dell’indimenticabile Sabrina Passeri e che amplia gli impegni dell’Anaca, già ampiamente testimoniati nel costante affiancamento del centro di recupero e di prevenzione delle cardiopatie, sia nell’assistenza ai pazienti, sia nella dotazione di strumentazioni tecnologiche donate alla Asl e nella promozione di attività socio-sanitarie preventive a favore di tutti.

Alberto Cecconi