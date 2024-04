Anziano denunciato

CANNARA Ha minacciato di morte la moglie, al culmine di un violento litigio. Per questo i carabinieri hanno denunciato un 86enne per minaccia aggravata. E’ stata la donna, in preda al panico, ha segnalare l’episodio al 112, richiedendo l’intervento dei militari. I carabinieri hanno prima cercato di sedare gli animi e poi, venuti a conoscenza che l’86enne fosse in possesso di armi e munizioni, hanno effettuato il ritiro cautelativo con lo scopo di richiedere l’emissione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni alla Prefettura. L’anziano è stato segnalato alla magistratura con l’accusa di minaccia aggravata. Per l’episodio di Cannara si può parlare di un esempio di ‘violenza domestica’. Con questa espressione, infatti, la normativa designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o tra attuali o precedenti coniugi o partner. Questa espressione è usata anche nella Convenzione di Istanbul quando si parla di ‘violenza nei confronti delle donne’, di cui la forma domestica è una declinazione. A complicare la situazione, nell’episodio di Cannara, la presenza di armi che, pur regolarmente denunciate e detenute, sono state motivo di apprensione da parte della donna minacciata.