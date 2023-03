Antisemitismo. Voto 4: per ignoranza e stupidità! Ai protagonisti dell’odio consigliati corsi di recupero

Anche quest’anno, nella settimana del giorno della memoria, la cronaca ha registrato episodi di antisemitismo, cori negli stadi, striscioni con slogan insulsi, violenze e odiosi commenti contro il naso della Schelein, stereotipo di cui speravamo aver perso le tracce.

A Firenze Pietre di inciampo divelte, a Bologna, nello stadio, cori con tanto di rima baciata che inneggiano a violenze contro chi va a pregare in sinagoga. Ancora, a 92 anni, Liliana Segre, Senatrice a vita della Repubblica italiana, riceve insulti e minacce di morte ed è costretta a vivere sotto scorta. Ora, nei confronti dei protagonisti di questi atti, la domanda nasce spontanea: è dal 2000 che per legge, in Italia, celebriamo la giornata della memoria, è possibile che non abbiate neanche la minima consapevolezza delle stupidaggini che dite e fate?

A tutti questi protagonisti dell’odio consigliamo vivamente corsi di recupero intensivi di storia, letture delle testimonianze dei sopravvissuti e se proprio fosse troppo faticoso, possiamo suggerire di vedere uno dei tanti film o docufilm sul tema. Un viaggio ad Awschivitz farebbe proprio bene, da quell’esperienza anche il più deficiente (dal latino deficere) non potrebbe uscire indifferente!