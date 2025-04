Anett Nemeth lascia Bartoccini Mc Restauri Perugia: addio alla serie A1 femminile

La notizia era stata già da noi anticipata e ieri è arrivata la conferma dal club della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Nel prossimo campionato di serie A1 femminile non vestirà la casacca delle magliette nere l’opposta ungherese Anett Nemeth che ha salutato: "Quest’anno Perugia è stata come una casa. Sono davvero felice di aver potuto vivere qui la mia seconda stagione in Italia. È una città splendida. Voglio ringraziare la società per l’opportunità e la fiducia che mi ha dato, così come tutto lo staff, che ogni giorno mi ha aiutata a lavorare al meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Ho trovato un ambiente dove ho potuto crescere e migliorare, ricoprendo un ruolo importante. Oltretutto ho avuto la fortuna di giocare e condividere il campo con persone fantastiche e questo ha rappresentato un grande passo in avanti nella mia carriera. Sono davvero felice di aver fatto parte di una squadra così eccezionale e divertente. Ringrazio anche i tifosi che ci hanno sostenuto sempre e hanno creato un’atmosfera incredibile. È stata una stagione molto positiva e porterò sempre con me dei ricordi meravigliosi". La mancina di Budapest ha saputo imporsi come una delle giocatrici più incisive del campionato italiano, conquistando un ruolo da protagonista assoluta, diventando un riferimento costante e affidabile in ogni momento della stagione. I numeri sono impressionanti: 559 punti in 26 partite, seconda nella classifica delle migliori realizzatrici, 18 ace (0,69 per set), 35 muri vincenti (1,35 per set) e una media di efficienza in attacco molto significativa pari al 42,3%.

Alberto Aglietti