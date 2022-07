Andrea Bentivoglio, morto a 18 anni in un incidente a Trevi

Trevi (Perugia), 31 luglio 2022 - Tragedia all’alba lungo la Flaminia, all’altezza di Pigge. Un’auto, con a bordo tre giovanissimi, intorno alle 4.30 è finita contro il guard rail. A perdere la vita Andrea Bentivoglio, classe 2004. Alla guida c’era un altro ragazzo di 18 anni, a bordo anche un 15enne.

I ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Foligno per gli accertamenti. Quello alla guida risulta essere in condizioni più serie. Il 15enne è in buone condizioni. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri, oltre alla polizia come ausilio nella fase iniziale. Andrea e il gruppo erano residenti nella frazione di Piedipaterno. Cresciuti insieme, avevano deciso di trascorrere una serata fuori.

Andrea aveva due sorelline più piccole. Una famiglia di lavoratori, la sua. "Siamo un piccolo comune – ha detto la sindaca Agnese Benedetti – e questa per noi è una vera tragedia. E’ venuto a mancare uno di noi, siamo sconvolti".