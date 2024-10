Alla Fiera di Rimini

FOLIGNO Quintana protagonista dello stand umbro al Ttg di Rimini. Nel progetto VisitFoligno, promosso dal Comune per lo sviluppo turistico del territorio, l’ufficio di promozione e marketing dell’Ente Giostra ha preso parte alla fiera. L’evento dedicato alla promozione della città di Foligno è stato arricchito dal talk condotto da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri, in cui è intervenuto l’avvocato Marco Bosano, economo e magistrato responsabile per la promozione e il marketing della Giostra. Bosano ha presentato al pubblico di Rimini la Giostra della Quintana, una delle più antiche rievocazioni storiche d’Italia, illustrandone le peculiarità, gli eventi caratterizzanti e le date delle prossime edizioni del 2025 e 2026. La partecipazione al Ttg Travel Experience rappresenta una rinnovata opportunità per la Giostra della Quintana, che ritorna in questo contesto per consolidare la propria visibilità e attrarre un pubblico sempre più internazionale. La Fiera del turismo è infatti un appuntamento chiave per gli operatori turistici mondiali, riunendo enti di settore, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree e altre aziende del comparto E’ stata distribuita la brochure della Quintana, realizzata sia in italiano che in inglese, che racconta con immagini e testi le peculiarità della manifestazione.