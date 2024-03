Alemanno, fine dell’incubo ’Svanisce’ l’abuso d’ufficio. E lui è pronto a candidarsi

Nicola Alemanno è pronto a candidarsi per la terza volta a sindaco di Norcia. Dice che ci penserà su ancora un po’, ma l’intenzione è quella di accettare l’invito che arriva dal suo schieramento, "Insieme per Norcia". Alemanno è decaduto dall’incarico dopo la condanna in primo grado per l’ipotesi di abuso di ufficio e falso in relazione alla realizzazione della sede provvisoria della Pro loco di Norcia e dell’Infopoint. Con lui, imputato anche il presidente dell’associazione, Domenico Rossi. Alemanno era stato condannato dal tribunale di Spoleto a un anno e dieci mesi di reclusione. Per effetto della legge Severino, la sua carica era stata immediatamente sospesa.

Nell’udienza di ieri, il procuratore generale ha chiesto, invece, di assolvere gli imputati dalla specifica contestazione, sottolineando come la presunta violazione non abbia di fatto portato a un ingiusto profitto ma sia stata dettata dalle necessità contingenti legate al sisma del 2016. Il Wwf, che si è costituito parte civile, ha chiesto, al contrario la conferma della sentenza di primo grado. La decisione è attesa per il 21 maggio quando è prevista la conclusione della discussione e quindi la decisione della Corte d’appello.

"Adesso si dovrà attendere il pronunciamento della sentenza, ma sono fiducioso che verrà accolta la richiesta di assoluzione avanzata dalla pubblica accusa. Intanto nizierò la mia campagna elettorale per chiedere ai miei concittadini di nuovo la loro fiducia per continuare a guidare il nostro Municipio" ha commentato Nicola Alemanno a conclusione dell’udienza. "In questi anni ho speso tutta la mia vita per Norcia, impiegando ogni mia energia per accelerare il più possibile la ricostruzione post terremoto, ma il lavoro non è ancora terminato e desidero farlo ancora da sindaco della mia città" ha aggiunto ancora l’ex sindaco e prossimo candidato a primo cittadino di Norcia.