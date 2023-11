Al via gli interventi per la sicurezza della viabilità

ORVIETO Al via da giovedì i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità a Ciconia. La prima area di intervento interesserà la zona di via degli Aceri poi il cantiere proseguirà secondo il progetto approvato dalla Giunta comunale che prevede lavori in via dei Pini, via degli Oleandri, via delle Ortensie, via dell’Edera, via degli Eucalipti, via degli Agrifogli, via dei Cornioli e via dei Pioppi. Nella stessa giornata partiranno anche i lavori di ripristino del piano viabile lungo la strada comunale di Torre San Severo, dal bivio della strada provinciale 55 sull’ex provinciale 100 fino al centro abitato. Per consentire l’intervento il settore della polizia municipale ha emesso un’ordinanza: dal 2 al 3 novembre e dal 6 al 10 novembre, dalle 6 alle 18, è vietato il transito a tutte le categorie di veicoli lungo la strada comunale di Torre San Severo, nel tratto di competenza del Comune di Orvieto fino al centro abitato, per consentire i lavori di ripristino del piano viabile. Per tutta la durata dei lavori sarà individuata una viabilità alternativa per raggiungere e per uscire dalla frazione di Torre San Severo.