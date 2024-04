Ai Conservoni fogne a cielo aperto . Petizione dei residenti: "Rischi sanitari"

Succede ai residenti dei Conservoni, l’antica via dell’acqua, di essere lasciati in balia di una fogna a cielo aperto. Nel quartiere, sottoposto tra l’altro a vincolo paesaggistico per il suo interesse storico e culturale, da un tombino in via Fonte dell’Olmo, infatti, una fognatura sversa sull’asfalto copiose quantità di acque nere con relativo fetore. "La situazione - scrivono i cittadini - è diventata sanitariamente pericolosa. Dopo aver allertato vari enti quali Comune, Umbra Acque, Arpa, Protezione Civile, Usl e i Vigili Urbani non abbiamo avuto alcun tipo di risposta. Abbiamo lanciato anche una petizione per richiedere l’ intervento del Comune, in attesa di risposte chiare e soprattutto risolutive". Il comitato di residenti segnala anche i lavori in progress di Umbra Acque. Iniziati lo scorso anno , avrebbero dovuto porre fine all’utilizzo delle vecchie fognature. "Cantiere però bloccato per problematiche legate al progetto e mai finito. Strade con catrame nuovo, fognature nuove che però non sono funzionanti: lavori pagati con soldi pubblici con tanto di bando di gara assegnata. Ora la ditta appaltatrice se ne è andata e degli interventi non se ne sa più nulla".