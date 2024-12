Aggredisce operatori del 118 e pure gli agenti

Prima se la sarebbero presa con gli operatori del 118, poi con gli agenti di polizia intervenuti. Con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, un 37enne di Terni è stato arrestato insieme a un 46enne napoletano.

L’arresto è avvenuto proprio a Napoli, a Santa Lucia, in via Pallonetto, dove la volante, impegnata nell’attività di controllo del territorio, è intervenuta in seguito a una richiesta arrivata alla sala operativa. All’indirizzo indicato, gli agenti del commissariato Dante hanno notato diverse persone intorno a un’ambulanza e, con il supporto dei colleghi del commissariato Montecalvario, sono riusciti a riportare la calma.

Nel frattempo, due operatori sanitari, evidentemente scossi, hanno indicato ai poliziotti due uomini, risultati poi essere i familiari di una donna soccorsa per un malore, sostenendo che, poco prima, li avrebbero aggrediti fisicamente. Durante le fasi concitate del successivo intervento per identificare i due sospettati, uno dei due, ha inveito contro gli agenti intervenuti. Per questi motivi gli indagati sono stati arrestati.

Episodi di violenza, fisica e verbale, nei confronti di personale sanitario o uomini delle forze dell’ordine continuano a ripetersi un po’ in tutta Italia. Con l’Umbria che non è esclusa da questo elenco né come presunti responsabili, né come luogo dove fatti del genere si verificano. Da ultimo l’aggressione ai danni di agenti del commissariato di Città di Castello.