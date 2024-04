Agenzia delle dogane in mostra. Record di pubblico e visite vip

Continua senza sosta il lavoro dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Una delle ultime uscite di grande successo è stata quella di AgriUmbria, dove l’Agenzia è stata ospite con un proprio stand. Tanti i visitatori incuriositi dalla teca in cui erano custoditi alcuni prodotti contraffatti sequestrati al porto di Livorno e all’aeroporto di Perugia al termine di importanti operazioni antifrode. Esposta anche una slot machine con relativa apparecchiatura elettronica in grado di accertare le macchine da gioco illegali. Gettonato poi il punto informativo dove un funzionario chimico ha illustrato, con l’ausilio di specifiche attrezzature, come si effettuano la classificazione e l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche sul grano e sul vino, ma anche quelle sui carburanti spesso oggetto di contraffazione. Sono stati più di 2.100 i visitatori ospiti dello stand ai quali sono stati consegnati materiali divulgativi come la brochure di Adm (450) e quella sul corso “Economia e Accise” (550) che inizierà il prossimo autunno all’Università di Perugia in collaborazione con ADM e il contributo dell’ADiSu che mette a disposizione 20 borse di studio. 250 sono stati invece gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alle lezioni con prove di panel test sull’ extravergine. Lo stand è stato visitato, tra i tanti, anche dal ministro Francesco Lollobrigida, dal sottosegretario di stato Emanuele Prisco e dal presidente della X Commissione di Palazzo Madama, Franco Zaffini.