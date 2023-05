Addio alla preside Tabarrini: portò in alto il ’Cassata-Gattapone’

GUBBIO – Dopo aver lottato con forza e serenità contro il male, è deceduta nei giorni scorsi la professoressa Cecilia Tabarrini, docente di valore di scuola media superiore e per lunghi anni alla guida del polo ’Cassata-Gattapone’ che ha saputo portare a livelli di eccellenza unanimemente riconosciuti. Notevole, quindi, l’impronta da lei lasciata nel mondo scolastico eugubino e non solo per preparazione, intuizioni ed autorevolezza. La sua scomparsa si è lasciata dietro una vasta eco di cordoglio. Oggi pomeriggio, alle ore 18, nella chiesa di San Marziale avrà luogo una ’cerimonia di condivisione in memoria’ durante la quale chiunque, amici, conoscenti, ex alunni, docenti, potrà intervenire per esprimere ricordi, dediche o raccontare episodi che meritino di essere conosciuti. I familiari invitano a non sottolineare i propri sentimenti con fiori o manifesti, ma con donazioni all’Aelc o alla Fondazione Di Bella per il diritto alla libertà di cura attraverso il sito www.metododibella.org. Alla figlia Elisa, collega in giornalismo, ed ai familiari il nostro cordoglio.