Acqua al centro del dibattito. Si inizia sabato

NOCERA UMBRA – L’associazione culturale L’Arengo ha avviato una serie di incontri e di approfondimenti sul tema dell’acqua, in concomitanza con il rinnovo della concessione per i prelievi dalle sorgenti nocerine e di concerto con la Commissione istituita sul tema dal Comune di Nocera Umbra. Si parte domani alle 9.30. L’appuntamento è al Cedat. Interverranno il professor Massimiliano Barchi, il professor Walter Dragoni e la professoressa Daniela Valigi. Dopo il coffee break ci saranno gli approfondimenti di Marco Novelli, coordinatore di Legambiente Foligno e Valli del Topino e di Sandro Rossignoli, dirigente Auri Umbria sul tema "Organizzazione del servizio idrico regionale, investimenti e tariffazione". AI 14 ottobre alterneranno il sindaco Virginio Caparvi (foto), dell’esperto Massimo Bontempi, di Alessandro Petruzzi per Federconsumatori e di Sauro Vitali, che porterà l’esperienza del Rio Fergia.