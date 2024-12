"Abbiamo cercato di vincerla, i ragazzi hanno dato tutto"

TERNI - "Abbiamo cercato di vincerla – commenta Ignazio Abate – ma era una sfida tra squadre forti che si somigliano molto nel carattere. Accettiamo il pareggio. I ragazzi erano tanto motivati e hanno dato tutto. Grande spettacolo in uno stadio pieno. Il Pescara ha avuto una marcia incredibile, poi, per fortuna, ha rallentato. Sgomiteremo fino alla fine, anche con l’Entella. E la Vis Pesaro sta facendo cose importanti".

I cambi nella fase finale: "Stavamo mettendo pressione agli avversari e nel secondo tempo abbiamo saputo tenere la linea alta in una mezzora di alto livello. In difesa siamo contati e non potevo toccare nulla. I disponibili si sono adattati. Con le due punte di peso abbiamo provato a capovolgere qualche azione".

Il mercato: "Rimpiazzeremo i ragazzi che si sono rotti il crociato (Damiani e Krastev n.d.r.). Ma a gennaio c’è sempre il rischio di rompere gli equilibri dello spogliatoio".

Sul tecnico avversario: "Crede in determinati sentimenti, ha valori nobili in cui anche io credo, come la lealtà e l’unione – conclude Abate – in un calcio dove a volte c’è ipocrisia".

"Il valore della Ternana c’è tutto – spiega il mister biancazzurro Silvio Baldini – e ha un allenatore che è persona molto matura, che quando ti saluta senti il suo affetto e la sua stima. Non è ipocrisia. Se non vincerà, il Pescara spero possa vincere lui".

Augusto Austeri