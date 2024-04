Perugia, ecco Ubeer: il festival della birra artigianale umbra

Perugia, 23 aprile 2024 – L’Umbria diventa sempre più terra di birra artigianale: dal 26 al 28 aprile si svolgerà al Barton Park di Perugia, cuore verde della città con 3 ettari di terreno, Ubeer, un evento dedicato alla birra umbra con protagonisti alcuni dei migliori birrifici della regione. L’evento ideato dall'associazione Open Mind, è stato presentato ufficialmente al Barton Park nel corso di una conferenza stampa, durante la quale sono intervenuti i membri dell’associazione e dei rappresentanti di istituzioni e partner che sostengono l’evento.

La manifestazione vedrà la partecipazione di tredici birrifici artigianali umbri con i loro stand, una ricca offerta gastronomica grazie a otto food truck, musica dal vivo e dj set ad ogni ora, conferenze tematiche, area relax, attività all’aria aperta e molto altro.

I birrifici

Provenienti da tutta la regione trasmetteranno con entusiasmo il loro amore per la birra e per l’Umbria, coinvolgendo i visitatori in un viaggio emozionante attraverso i profumi e i gusti della regione. Lo faranno grazie a stand appositamente allestiti per la manifestazione, dietro il loro spillatore di birra, portando al Barton Park il gusto della tradizionale birra umbra artigianale.

Birra Flea

Gramigna

Mastri Birrai Umbri

Altotevere

Birra Perugia

Birra Bro

Fratelli Perugini

Centolitri

Birra dell’Eremo

San Biagio

Osiride

Bastian Birraio

Birra Alfina

I food truck

UBeer propone anche un’esperienza culinaria d’eccellenza grazie ad otto food trucks di provenienza locale che con i loro van portano sapore e vivacità al Barton Park. All’interno della “Food Area”, una zona del Festival interamente pensata e dedicata al cibo, sarà possibile gustare: pizza, panini con porchetta umbra, fritto di lago, arrosticini, pita greca, poké e l’immancabile torta al testo, 100% made in Umbria.

Umbria Farm Ebe

Poker’ Poke

Granieri

Siciliy on the road

Pizzeria Gattini

Rosso di Sera

Qui ed Ora