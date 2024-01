Comunicare l’agricoltura sostenibile, a Perugia un corso gratuito per gli imprenditori

Perugia, 24 gennaio 2024 – Teatro e comunicazione per agricoltori? Un connubio che può sembrare insolito ma che in realtà contiene la sfida più importante e strategica per creare valore nel settore dell’agricoltura sostenibile, biologica e rigenerativa, soprattutto per una regione come l’Umbria. Il mercato dei prodotti locali e del km zero è infatti in forte espansione, specialmente dopo la pandemia. Sapersi raccontare anche sui nuovi media per promuovere e dare valore ai prodotti del territorio è un’abilità non sempre scontata, soprattutto tra i piccoli agricoltori, ma sempre più importante per il successo dell'azienda. Per questo a Perugia sta per partire “Crescendo”, un corso gratuito di 36 ore che ha lo scopo di sviluppare le abilità di comunicazione creativa, digitale e interpersonale degli agricoltori, anche attraverso la pratica teatrale: parlare in pubblico, generare attenzione, saper raccontare la storia della propria azienda e creare una strategia di comunicazione sono alcuni dei punti focali che saranno trattati. Il corso, finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, sarà tenuto dai trainer Angelo Fanelli (formatore in leadership, management e comunicazione e presidente dell’Associazione Libero Pensatore), Danilo Cremonte (regista e attore, presidente dell’Associazione ‘Smascherati!’) e da formatori internazionali specializzati nella comunicazione, nel business e nelle nuove tecnologie. “Siamo rimasti basiti nel constatare come in Umbria non ci sia stata l'esplosione delle vendite dirette a KM zero di prodotti agricoli locali che c'è stata negli altri paesi. Questo è dovuto, secondo noi, alle difficoltà degli imprenditori nel raccontare la propria visione di sostenibilità, i propri prodotti e la storia della propria azienda. Ci siamo così convinti che per aiutare gli imprenditori agricoli umbri fosse necessario formarli alla comunicazione efficace”, ha spiegato Angelo Fanelli.

L’iniziativa sarà presentata sabato 27 gennaio nelle Cantine Cenci, a San Biagio della Valle.