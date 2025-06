Caldo, aumentano gli accessi al pronto soccorso di Perugia. " Sono 20 in più al giorno"

Perugia, 25 giugno 2025 - Le temperature sopra la media stagionale si fanno sentire soprattutto sui più fragili. Sono aumentati negli ultimi tre-quattro giorni coloro che ricorrono alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale di Perugia dove il caldo è particolarmente intenso (domani nel capoluogo umbro sarà bollino rosso). Si tratta soprattutto di anziani.

Il direttore del pronto soccorso Paolo Groff riferisce che "una persona su quattro di quelle assistite è un soggetto fragile che ha più di 75 anni. Più in generale le richieste di intervento dei medici del pronto soccorso sono cresciute con punte di venti accessi in più al giorno, considerando una media di interventi che, in un giorno medio, va da un minimo di 200 ad un massimo di 250. Rispetto ai 196 accessi giornalieri medi del giugno del 2024, quest'anno si è saliti a 212".

I consigli fondamentali per evitare gli effetti avversi del caldo? "Soggiornare in ambienti freschi, indossare indumenti traspiranti, favorire la ventilazione degli ambienti, idratarsi e sollecitare gli anziani e le persone con patologie croniche a bere adeguatamente, prediligere una dieta ricca di frutta e verdura e limitare il più possibile il consumo di alcolici".