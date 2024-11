Blitz della Finanza in un'azienda agricola: scoperti 15 lavoratori in nero

Terni, 21 novembre 2024 - Impiegava 15 lavoratori in nero su un organico complessivo di 25 persone. A scoprirlo la Guardia di Finanza del gruppo di Terni in un’azienda agricola. L’azienda, che operava anche al confezionamento di articoli da regalo per le festività natalizie – in ragione del superamento della soglia del 10 per cento di lavoratori in nero – è stata così segnalata agli Uffici del lavoro per l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Maxi sanzione invece è scattata a carico del datore di lavoro per oltre 30 mila euro. Quest’anno nel territorio provinciale le forze dell’ordine hanno scoperto 28 lavoratori ‘in nero’, 16 ‘irregolari’ e verbalizzato in totale 14 datori di lavoro.

"La prevenzione e il contrasto del lavoro nero e irregolare, e di tutte le manifestazioni di illegalità ad esso connesse, quali l’evasione contributiva e le frodi in danno del sistema previdenziale - spiegano dal Comando - costituiscono uno degli obiettivi primari della Guardia di Finanza, che svolge attività investigative prioritariamente orientate alla lotta di fenomeni di sfruttamento della manodopera e delle altre forme di prevaricazione in danno dei lavoratori".