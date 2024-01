Volpi (ebret). "Un settore sotto pressione»

L’Ebret, Ente bilaterale artigianato toscano, dal 1991 si occupa di misure di sostegno al reddito, innovazione e welfare aziendale. "A oggi le domande arrivate per le prestazioni di welfare - spiega il direttore di Ebret, Gianluca Volpi - sono quasi 3mila e ne abbiamo già pagate oltre 2.500. Riceviamo 25 domande di prestazioni al giorno per il welfare e 30 di cassa integrazione. Negli ultimi tre anni sono aumentate del 400%". E nel settore pellettiero la pressione è ancora più forte. "La produzione ha i suoi poli principali nell’area fiorentina, nella zona dell’Amiata e nel Valdarno Aretino - aggiunge - che stanno vivendo allo stesso modo un momento complesso. Un terzo della cassa integrazione toscana per l’artigianato è assorbito dalla pelletteria. Sempre relativamente all’artigianato, proprio la pelletteria é il settore più in crisi a livello nazionale".