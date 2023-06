Viola Park, la rivoluzione. Tutti in ritiro dal 12 luglio. Ma c’è l’incognita tifosi

Firenze, 27 giugno 2023 – Il 12 luglio data da cerchiare in rosso, anzi viola, sul calendario. Adesso c’è il giorno. Si apriranno infatti le porte della nuova stagione della Fiorentina, ma soprattutto quelle del Viola Park. Non un taglio del nastro ufficiale – quello ci sarà a lavori ultimati e alla presenza del presidente Commisso –, ma l’ingresso dei giocatori che come noto faranno il ritiro precampionato proprio nel nuovo centro sportivo. Ancora tutto da definire il programma e anche le modalità di accesso al centro sportivo per i tifosi, solitamente abituati a spostarsi in massa nelle varie località dei ritiri per ’abbracciare’ i vecchi e salutare i nuovi arrivi. Nei prossimi giorni, si saprà quali saranno le parti accessibili e quelle che ancora hanno bisogno dei ritocchi finali e quindi ancora off limits.

Ci saranno praticamente tutti i giocatori (al netto delle scelte di mercato presenti e future). Tra i pre convocati non ci saranno Amrabat, Gonzalez, Kouame e Milenkovic; i quattro sono stati impegnati con le rispettive Nazionali e come da prassi avranno a disposizione una settimana in più di vacanze. Non Sabiri che, invece, pur avendo risposto alla convocazione del Marocco, ha scelto di presentarsi comunque a Firenze per la prima giornata di ritiro, rinunciando ai sette giorni di riposo supplementari.

Tutti ancora da confermare gli appuntamenti agonistici durante questa estate, anche perché bisogna aspettare e capire quale sarà il futuro europeo della Fiorentina. Il destino infatti della Juventus è incerto, con varie ipotesi che si sono affacciate. Ipotesi, appunto: dall’esclusione decisa dall’Uefa, all’auto esclusione scelta invece dal club bianconero. Non un aspetto banale, anche se non esiste una certezza su questo. Già, perché nel secondo caso, il governo del calcio continentale non prevederebbe il ripescaggio dell’ottava qualificata nel campionato italiano; la Fiorentina appunto.

Insomma un’incertezza che difficilmente durerà a lungo, visto che ci saranno i preliminari di qualificazione per accedere ai gironi della Conference a metà agosto, come avvenuto lo scorso anno quando i viola affrontarono il Twente il 18 agosto. Un calendario, quello della Fiorentina, ancora incerto (pare che l’amichevole con il Grosseto possa esserci il primo di agosto) anche se il più sembra già definito da Italiano e dal suo staff per mettere a punto il motore viola in vista dei primi impegni ufficiali. In fondo, la nuova stagione è appena iniziata.