Via alla cessione del 62% di Fidi Toscana: FIRENZE sceglie il nuovo socio

Va in porto la cessione di Fidi Toscana: la Regione Toscana ha annunciato che è stato sottoscritto l’accordo di co-vendita con le banche azioniste. La delibera approvata dalla giunta definiva la quota di partecipazione azionaria che sarà ceduta dalla Regione e gli elementi essenziali della lettera d’invito ai quattro soggetti che hanno risposto al bando regionale per le manifestazioni di interesse.

"Con le firme delle banche azioniste - commenta Leonardo Marras, assessore regionale a Economia e turismo - l’iter per la cessione del pacchetto di controllo di Fidi è arrivato a un punto di svolta significativo. Un percorso difficile e delicato che dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2024 con l’individuazione del nuovo socio privato di maggioranza". La Regione, che ha mantenuto la regia di tutta l’operazione, riuscendo a coinvolgere la gran parte dei soci di minoranza, manterrà una quota determinante per poter incidere nelle decisioni fondamentali di Fidi. Adesso il passo successivo è l’invio della lettera di invito formale ai quattro soggetti che hanno risposto al bando del luglio 2022. Si tratta di Finpromoter, Italia Comfidi, Artigiancredito, Intek-Kme. La Regione, che detiene il 49,4% delle quote, cederà circa il 14% per mantenere una partecipazione del 35%, quota significativa di controllo in termini di quorum nelle assemblee straordinarie della società. I soci privati invece acconsentono alla cessione totale delle proprie quote (oltre il 48%). Di conseguenza la quota complessiva che verrà ceduta al nuovo socio sarà di circa il 62%. Gli altri soci he hanno sottoscritto l’accordo di Covendita sono: Banca Mps, Intesa Sanpaolo, Bnl, Banco Bpm, Credit Agricole Italia, Bper Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare Etica, Confindustria Toscana, Ance Toscana.