Un corso estivo di formazione per istruttori e tecnici di nuoto

Arezzo, 3 giugno 2023 – Una formazione estiva per istruttori e tecnici di nuoto in vista dell’inizio della stagione sportiva 2023-2024. Questo percorso, promosso dalla Chimera Nuoto, sarà ospitato dal Palazzetto del Nuoto di Arezzo e si svilupperà attraverso un ciclo di sette appuntamenti settimanali che permetterà di vivere occasioni di approfondimento e di condivisione orientate al miglioramento dell’insegnamento in tutte le fasce di età: dal nuoto neonatale agli adulti. Il corso, a partecipazione gratuita, ambisce a promuovere una formazione continua attraverso una didattica attiva e interattiva dove il confronto tra tecnici di diverse società permetterà di ottimizzare i risultati di apprendimento negli allievi.

I sette incontri saranno coordinati dal direttore sportivo della Chimera Nuoto Marco Magara e saranno strutturati con un programma progressivo dalle prime bracciate all’agonismo, a partire dalla lezione inaugurale in programma mercoledì 7 giugno dal titolo “Galleggiamento, tecnica e didattica in vasca piccola”. Il percorso proseguirà poi mercoledì 14 giugno con “Proiettile, tecnica e didattica in vasca piccola”, mercoledì 21 giugno con “Avanzamento, tecnica e didattica in vasca piccola”, mercoledì 28 giugno con “Respirazione, tecnica e didattica in vasca piccola”, mercoledì 5 luglio con “Energia, tecnica e didattica in vasca media” e mercoledì 12 luglio con “Potenza, tecnica e didattica in vasca media”, trovando poi la conclusione mercoledì 19 luglio trattando l’organizzazione delle lezioni, dei cicli di corsi e della stagione per ottenere gli obiettivi prefissati sia per gli iscritti che per l’istruttore. Ogni appuntamento è previsto alle 20.45; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347/424.96.41. «L’intenzione - commenta Magara, - è di sfruttare il periodo estivo per una formazione continua per tutti coloro che vogliono approfondire e migliorare l’insegnamento. Il programma sarà dinamico perché ogni lezione, oltre ai temi guida, partirà sempre dalle richieste degli stessi partecipanti per rispondere realmente ai loro specifici bisogni».