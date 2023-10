"Umbria e Alta Velocità. Occasione da cogliere"

"E’ il momento di prendere decisioni coraggiose, superando gli interessi di parte, perché l’Umbria non può perdere l’ opportunità di collegarsi all’alta velocità": lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche (nella foto) in audizione, richiesta dal consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd), in seconda commissione dell’Assemblea legislativa. Il dibattito si è incentrato sulla determinazione della sede della stazione della linea ferroviaria ad alta velocità Media Etruria. "Dobbiamo avere - ha detto Melasecche - la lucidità e la visione strategica nel tutelare i nostri interessi prevalenti. Fino ad oggi abbiamo mantenuto e migliorato il Frecciarossa di Perugia, ottenendo la fermata di Terontola, richiesta a gran voce dai comuni del Trasimeno come la conquista due anni fa della fermata di Orte. Ma l’obiettivo oggi è assicurare all’Umbria nuovi collegamenti veloci verso il nord e il sud del Paese".