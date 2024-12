Arezzo, 16 dicembre 2024 – Ultima gara casalinga del 2024 per l’ACF Arezzo. La tredicesima giornata di Serie B contro la Freedom si gioca allo Stadio Comunale di Subbiano. Una gara che arriva dopo un lungo stop per le amaranto, le quali hanno saltato la giornata precedente a causa del maltempo.

ACF AREZZO – FREEDOM

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Carcassi (83’ Prinzivalli), Corazzi (83’ Barsali), Zito, Lorieri (63’ Licco), Fracas, Blasoni, Martino, Fortunati (73’ Taddei), Razzolini

A disposizione: Nardi, Licco, Lunghi, Barsali, Hervieux, Santini Margherita, Taddei, Prinzivalli, Toomey

All. Ilaria Leoni

Freedom: Korenciova, Brscic, Martin (57’ Diaz Ferrer), Tamborini, Stankova, Tudisco (57’ Imprezzabile), Giuliano (80’ Dicataldo), Devoto, Cuciniello, Pasquali (69’ Zanni), Harvey

A disposizione: Nucera, Maffei, Marenco, Diaz Ferrer, Dicataldo, Zanni, Micheli, Aime, Imprezzabile

All. Marco Galletti

Marcatrici: Fracas (77’)

Ammonite: Corazzi (81’), Dicataldo (85’)

Angoli: 2 - 2

Recupero: 0 – 4’

PRIMO TEMPO

1’ Occasione Arezzo. Dalla destra Razzolini cerca l’area e prova a mettere dentro una palla per Lorieri. La difesa della Freedom libera.

8’ Da calcio di punizione Martino manda la palla verso l’area. Trova Razzolini che prova ad allungarla per qualche compagna, ma non ci arriva nessuno.

17’ Occasione Arezzo. Lorieri da calcio d’angolo trova la testa di Blasoni. Palla di poco alta sopra la traversa.

20’ Carcassi supera uno dei difensori della Freedom ed entra in area. Mette la palla in mezzo, ma Zito non ci arriva. Il pallone è buono per Lorieri, che viene però anticipata da una giocatrice avversaria.

21’ L’Arezzo si fa vedere in avanti e la palla è tra i piedi di Lorieri, che tenta il tiro a giro. Il pallone finisce tra i guantoni di Korenciova.

31’ La Freedom arriva al primo tiro con Pasquali.

41’ L’Arezzo perde palla in una zona pericolosa del campo. La Freedom va al tiro. Brava Bartalini a parare in tuffo.

SECONDO TEMPO

46’ L’Arezzo si fa subito vedere nell’area della Freedom. Fracas va al tiro, che viene bloccato dalla difesa avversaria.

55’ La Freedom va in avanti. La palla entra in area, Bartalini la blocca in uscita.

56’ Su una palla alta Carcassi ci va di testa. Il tiro è debole e Korenciova para con facilità.

60’ Con un lancio lungo, Martino trova Lorieri che entra in area. La 33 cerca di smarcarsi, ma si allunga troppo la palla e Korenciova ci arriva.

67’ Da una punizione, la Freedom cerca direttamente la rete con Imprezzabile. Bartalini esce in pugno e respinge.

71’ La Freedom si invola verso la porta di Bartalini. Diaz Ferrer sembra poter essere sola davanti al portiere, ma Tuteri arriva in chiusura.

76’ Martino da punizione mette la palla in area. Ci arriva Razzolini, ma non impensierisce Korenciova.

77’ GOAL AREZZO. Dalla destra viene messa la palla in area. Di testa Fracas insacca.

L’ACF Arezzo conquista i tre punti grazie alla rete di Teresa Fracas.