Toscana Tour, la diciassettesima edizione all’Equestrian Centre

toscana tour

Arezzo, 23 marzo 2023 – Per quattro settimane, dal 21 marzo al 16 aprile, i più grandi cavalieri del mondo saranno protagonisti ad Arezzo. Merito di Toscana Tour, il concorso internazionale di salto ostacoli organizzato da Arezzo Equestrian Centre con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione di Fieracavalli Verona che quest’anno taglia il traguardo delle diciassette edizioni. Quattro Gran Premi, mille cavalli a settimana, millecinquecento cavalieri e amazzoni provenienti da trenta nazioni e un montepremi totale di € 800.000,00: questi sono solamente alcuni dei numeri che caratterizzeranno uno degli eventi più amati non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da tantissimi appassionati che ogni anno “invadono” il centro equestre di San Zeno per passare giornate di svago e spensieratezza in un contesto sportivo di altissimo livello. I riflettori del tour saranno puntati, come ormai accade dal 2005, sugli iconici campi gara in erba e sabbia silicea intitolati ai celebri scrittori e poeti del passato: Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giorgio Vasari. È qui che i migliori atleti del jumping mondiale faranno saltare i loro cavalli ad altezze fino ad 1.60 mt: tra questi spicca il nome dello svedese Peder Fredricson, campione olimpico in carica grazie...