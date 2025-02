Tante le occasioni, ma l'Arezzo non trova la rete. Il Lumezzane ne segna cinque e sancisce la sconfitta amaranto

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Per la 18° giornata di Serie B, l’ACF Arezzo è ospite del Lumezzane, settimo in classifica a tre punti dalle amaranto. All’andata il match era stato deciso da due calci di rigore, uno a testa, che avevano fissato il risultato sull’1-1.

LUMEZZANE – ACF AREZZO

Lumezzane: Frigotto (Gilardi 70’), Barcella, Viscardi, Pinna (Begolli 62’), Mauri (Dal Brun 68’), Sule, Galbiati, Puglisi, Licari, Zappa (Ghisi 45’), Nozzi (Asta 45’)

A disposizione: Gilardi, Ghisi, Ladu, Carravetta, Crotti, Begolli, Dal Brun, Redolfi, Asta

All. Nicoletta Mazza

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri Licco (Santini 79’), Carcassi (Fracas 45’), Corazzi, Bruni, Zito (Blasoni 68’), Prinzivalli (Fortunati 58’), Lorieri, Martino (Barsali 58’), Razzolini

A disposizione: Pieri, Fortunati, Blasoni, Orsenigo, Santini Margherita, Fracas, Taddei

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Licari (7’), Pinna (21’, 43’), Sule (52’), Begolli (88’)

Ammonite: Tuteri (25’), Ghisi (83’)

Angoli: 3-4 Recupero: 2’-3’

PRIMO TEMPO

3’ Dopo aver assediato la metà campo del Lumezzane dal fischio d’inizio, l’Arezzo arriva finalmente al tiro con Corazzi che ci prova dalla distanza. Frigotto blocca tranquillamente.

4’ Su un errore difensivo la palla arriva a Carcassi, che tenta di sfruttare l’occasione per portare le amaranto in vantaggio. Frigotto para nuovamente.

7’ Gol Lumezzane. Da una punizione battuta da Mauri, la palla arriva nell’area dell’Arezzo e Nozzi cerca di avventarsi sulla sfera di gioco, ma Bartalini respinge in angolo. Dagli sviluppi del corner la palla torna in area; la prima a tirare è Sule, ma l’estremo difensore amaranto riesce a respingere. Il pallone rimane lì e la prima ad arrivarci è Licari che insacca.

9’ L’Arezzo tenta subito di pareggiare. Lorieri va battere un corner che è buono per la testa di Razzolini, ma il capitano amaranto non ci arriva. Il pallone torna in possesso della numero 33 che viene atterrata in area. Per il direttore di gioco è tutto regolare.

21’ Gol Lumezzane. Corazzi va a battere un calcio di punizione dal lato sinistro del campo. Mette la palla dentro che raggiunge la testa di Razzolini, ma il tiro è troppo debole. Il Lumezzane riparte all’attacco e la palla arriva a Pinna. La numero 7 delle lombarde riesce a superare Tuteri prima di arrivare al tiro e battere Bartalini.

26’ L’Arezzo non si arrende e continua a cercare la via della porta. Da una posizione defilata sulla sinistra ci prova Razzolini. Frigotto blocca senza particolari difficoltà.

31’ Le citte di Ilaria Leoni continuano a farsi vedere nell’area del Lumezzane. Prima Carcassi mette dentro un cross per Razzolini, che viene disinnescato dalla difesa lombarda. La palla arriva a Licco e la numero 6 amaranto la mette dentro dal limite del campo. La sfera di gioco diventa buona per Tuteri. La numero 4 tenta l’acrobazia, ma Frigotto blocca.

32’ Ancora Arezzo. Questa volta a tentare il tiro è Martino dal limite dell’area. Frigotto para in presa.

43’ Gol Lumezzane. Dalle prossimità dell’angolo destro dell’area, Mauri va a battere una punizione conquistata per fallo di Licco. La palla è buona per Pinna che di testa batte Bartalini.

SECONDO TEMPO

45’ L’Arezzo si fa subito vede in avanti. Corazzi va a battere una punizione assegnata per un fallo su Martino. La numero 8 mette la palla dentro e trova Lorieri che va al tiro. Frigotto riesce a parare.

47’ Ancora Lorieri. La numero 33 riceve palla da Martino. Per un momento perde palla, ma l’attaccante amaranto vince un rimpallo ed entra in area prima di andare al tiro.

49’ Prima occasione del Lumezzane nella ripresa. Pinna in area va al tiro, ma Bartalini riesce a respingere.

52’ Gol Lumezzane. Rigore in favore del Lumezzane assegnato per fallo di mano di Razzolini. Sule va dal dischetto e spiazza Bartalini, mettendo la palla sulla destra, mentre l’estremo difensore amaranto va sulla sinistra.

45’ Il Lumezzane va in cerca del quinto gol. Ghisi ruba palla a Razzolini nelle retrovie e entra in area. Fa partire il tiro e Bartalini con una bellissima prodezza allunga sopra la traversa.

69’ Corazzi ci priva direttamente da un calcio di punizione. Il tiro è buono, ma Frigotto riesce a bloccare.

71’ L’Arezzo sembra poter segnare almeno un gol. Lorieri entra in area, con Gilardi che va in uscita. La numero 33 cerca il tunnel, ma l’estremo difensore del Lumezzane respinge in angolo.

76’ Le amaranto ci provano ancora, questa volta con Barsali che tira da fuori area non impensierendo la numero 1 delle lombarde.

82’ Nuova occasione per il Lumezzane che si presenta nell’area di Bartalini con Begolli che è da sola. Fortunati riesce a recuperare e a contrapporsi tra l’attaccante e il portiere.

88’ Gol Lumezzane. Dalla distanza ci prova Begolli che insacca nel sette.

Il Lumezzane ne segna cinque e sancisce la sconfitta dell’Arezzo.