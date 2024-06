Arezzo, 19 giugno 2024 – Settimo posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana a Squadre degli Esordienti A. La più importante manifestazione rivolta agli atleti nati tra il 2011 e il 2013 ha registrato la presenza di undici nuotatori e nuotatrici della società aretina che sono scesi in vasca a Livorno e che, a confronto con coetanei di tutta la regione, sono riusciti a ben figurare con positive prestazioni cronometriche che sono valse un secondo posto, due terzi posti e altri buoni piazzamenti. La somma dei diversi risultati ha permesso alla Chimera Nuoto di arrivare settima nella classifica generale tra ventinove squadre toscane, a conferma della qualità della preparazione condotta con le giovani leve del nuoto cittadino dallo staff tecnico coordinato da Marco Magara e composto da Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il supporto di Emanuele Cherubini per la prevenzione degli infortuni e di Luca Ricciarini e Matteo Cetarini per la preparazione atletica.

Il miglior risultato porta la firma di Isabella Sacchetti del 2012 che si è piazzata seconda nei 200 farfalla, poi tra i protagonisti della Coppa Toscana è rientrato Leonardo Pasquini del 2011 con il terzo posto nei 200 misti, il quarto posto nei 200 dorso e il sesto posto nei 200 rana. Le altre soddisfazioni sono state merito del gruppo di atlete del 2012 con Morgana Milagros Domenichelli (quinta nei 100 rana), Djulietta Rosca (quinta nei 200 rana), Asia Senesi (settima nei 100 stile libero), Aurora Frulli (ottava nei 100 farfalla) e Giulia Gianquitto (ottava nei 100 dorso e nona nei 200 dorso e nei 400 stile libero), poi la squadra della Chimera Nuoto è stata completata da Pietro Belleggia, Matilde Beoni, Niccolò Gepponi e Margherita Squarcialupi. Ottimi risultati sono stati conseguiti anche a livello collettivo con il terzo posto nella staffetta 4x100 stile libero della squadra composta da Domenichelli, Rosca, Sacchetti e Senesi, e con il sesto posto nella staffetta 4x100 mista dalla squadra con Domenichelli, Frulli, Rosca e Sacchetti.