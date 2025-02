Arezzo, 11 febbraio 2025 – Secondo posto per la Ginnastica Petrarca con la squadra Allieve - Gold2 al debutto nel campionato toscano di ritmica. La nuova stagione ha preso il via a Montemurlo con la prima prova regionale dove la società aretina è scesa in pedana con Viola Pasqui, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis che, al termine dei tre esercizi, hanno meritato la piazza d’onore alle spalle della sola Motto di Viareggio. Le giovani ginnaste della formazione petrarchina, guidate da Benedetta Moroni, hanno dimostrato un’ottima preparazione individuale e collettiva a confronto con coetanee del resto della Toscana, con giudizi positivi da parte della giuria e con la soddisfazione di rompere il ghiaccio con l’emozione del podio.

La gara ha preso il via con la prestazione collettiva al corpo libero che è stata seguita dall’esibizione in trio con le palle, poi a chiudere la turnazione è stata Serafieri che si è messa alla prova individualmente con il cerchio. La squadra Allieve - Gold2 avrà ora tempo a disposizione per perfezionare gli esercizi in vista della seconda giornata del campionato in programma domenica 23 marzo nuovamente a Montemurlo che definirà le migliori formazioni che avranno accesso alle finali nazionali che, tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile, assegneranno il titolo italiano nella veneta Caorle. «Il secondo posto - commenta Moroni, - è un piazzamento che ripaga del lavoro quotidiano in palestra, pur con la consapevolezza di avere ulteriori margini di miglioramento per muovere nuovi passi in avanti e per affrontare al meglio le prossime prove regionali e nazionali».