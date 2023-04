Rimini-Aquila Montevarchi 1-1: prova d’orgoglio e applausi nel passo d’addio dalla Lega Pro

Rimini, 23 aprile 2023 – Si può chiudere con dignità anche la stagione peggiore e uscire persino tra gli applausi dei tifosi avversari. Proprio così. Otto giorni dopo la certezza di dover ripartire dalla serie D, l’Aquila si congeda ufficialmente dalla Lega Pro con una prova d’orgoglio e mette a lungo alla frusta il Rimini, tanto da sfiorare a più riprese il successo. L’1-1, figlio di una gara gagliarda, regala ad ogni modo ad Andrea Coppi il primo mezzo sorriso della sua breve gestione. Schieramenti a specchio tra le due squadre che optano in partenza per il 4-3-3. Romagnoli a secco in casa dal 10 dicembre ma con piede e mezzo nei play-off. Gaburro schiera dieci undicesimi della formazione battuta di netto ad Ancona, mentre Coppi rilancia subito Biagi e Silvestro.

Vento teso in Riviera e, sebbene la sentenza sia già scritta, è il Montevarchi a fare sempre la partita. Lo testimoniano gli 8 angoli a zero collezionati in 45’ dai valdarnesi. Aggressivi, Amatucci e soci cercano di pungere subito con Silvestro e Chiti, saliti in attacco (5’), costringendo Gigli a rifugiarsi sul fondo. Molto attivo, il nazionale salvadoregno Joshua Perez al 12’ cerca Italeng nel cuore dell’area ma il portiere Zaccagno, non un mostro nelle uscite, sventa. Si scuotono i riminesi e Piscitella scarica di sinistro verso Giusti un pallone vagante fallendo di un niente il bersaglio. Tra gli ospiti combatte come un dannato Italeng che a metà tempo crossa sotto misura e per poco Regini non firma un clamoroso autogol. Uno dei più lucidi dei suoi, Claudio Santini, tenta di far salire i compagni e al 25’ impegna l’estremo valdarnese in girata. Al 31’ fa ancora meglio inventando con un destro al fulmicotone la perla dell’1 - 0. Non sbandano, però, gli aquilotti che pareggiano con merito al 44’ sul lancio millimetrico di Marcucci che Perez mette al volo alle spalle dell’incerto Zaccagno. Montevarchi ancora più volitivo e Rimini al piccolo trotto nella ripresa con due chances per Giordani in avvio e il bel gol di testa di Chiti sull’assist di Perez vanificato dal fuorigioco. Giusti devia, quindi, sulla traversa il sinistro fiondato di Gabbianelli e la sfida si spegne con un segnale dal futuro: l’ingresso nel finale del 2004 Lorenzo Boncompagni, prodotto genuino del vivaio.

IL TABELLINO

RIMINI-AQUILA MONTEVARCHI 1-1

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Gigli (23’ st Panelli), Regini; Tonelli (6’ st Rosso), Sandri (29’ st Tanasa), Delcarro; Biondi (6’ st Gabbianelli), Piscitella (23’ st Rossetti), Santini. A disposizione: Galeotti; Lazzarini, Tanasa, Mencagli, Accursi, Allievi, Tofanari. Allenatore: Gaburro.

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Silvestro, Tozzuolo, Gennari, Chiti; Amatucci (34’ st Kernezo), Marcucci, Biagi; Perez (89’ st Boncompagni), Italeng (16’ st Rovaglia), Giordani. A disposizione: Rossi; Bertola, Cerasani, Lischi, Fiumanò, Mané, Enyan, Pietra. Allenatore: Coppi.

Arbitro: Angelillo di Nola (Pinna/Fumarulo/Costanza).

Marcatori: 31’ pt Santini; 44’ pt Perez.

Note: angoli 1-9, ammoniti: Gigli e Regini. Recupero 1’ e 5’.