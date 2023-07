Raggiunto l'accordo per l'arrivo in amaranto di Davide Di Pasquale

Arezzo, 18 luglio 2023 – La Società Sportiva Arezzo annuncia di aver raggiunto l'accordo per l'arrivo in amaranto Davide Di Pasquale.

Difensore centrale mancino, classe1996, conoscitore della categoria, Di Pasquale è tra i profili più seguiti della Lega Pro. Nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Foggia vestendo i gradi di capitano, con i quali è arrivato fino alla finale playoff per la serie B. Cresciuto nel vivaio del Pescara, in carriera ha collezionato oltre 120 presenze in terza serie con le maglie di Sambenedettese e Foggia.

Di Pasquale ha sposato il progetto amaranto con un accordo biennale (scadenza 30 giugno 2025) con un'opzione per il futuro.

Il calciatore dopo la firma avvenuta questa mattina si è unito al resto della squadra nella sede del ritiro di Rigutino.