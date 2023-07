Quaranta milioni di euro per fogne e depurazione

Quasi 40 milioni di euro dei fondi Pnrr, 39,6 milioni per l’esattezza, sono stati destinati a nove importanti interventi sulle reti di fognatura e depurazione in Toscana, opere fondamentali che senza questi fondi sarebbero state pagate attraverso le tariffe dei cittadini. Lo rende noto la Regione. "Si tratta di interventi strategici – dice il presidente Eugenio Giani (foto) – già previsti e programmati dai sette gestori toscani del servizio idrico integrato. Ora, grazie all’inserimento di queste opere tra quelle ammissibili a finanziamento tramite Pnrr, questi milioni di risorse tariffarie saranno ‘risparmiati’ e i gestori potranno utilizzarli per altri interventi, comunque necessari e prioritari".