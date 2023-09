Ponte fra Lastra e Signa Aggiudicati i lavori

La Regione Toscana, in via provvisoria, ha aggiudicato i lavori per il nuovo ponte fra Signa e Lastra a Signa al raggruppamento di imprese costituito dal Consorzio stabile On site scarl, Giugliano costruzioni metalliche Srl e Ausilio Spa. L’opera è finanziata, per un importo di 71,5 milioni di euro: 65,5 provengono da Fondi di Sviluppo e Coesione e 6 da fondi regionali. Ora, spiega una nota, il progetto definitivo sarà esaminato dalla Conferenza dei Servizi per poter essere approvato e inserito nel contratto di appalto. Il raggruppamento di imprese avrà poi 120 giorni di tempo per presentare il progetto esecutivo. Inizio dei lavori nel 2024, conclusione entro il 2028. La lunghezza sarà di 2.750 metri. Il nuovo ponte sarà in acciaio, con campata principale con luce di oltre 140 metri. "Ho sempre sottolineato l’importanza di quest’opera – dice il presidente Eugenio Giani (nella foto) – per decongestionare una delle aree più critiche della piana fiorentina".