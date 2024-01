Pallavolo, le squadre pistoiesi in campo nel fine settimana per i recuperi di campionato

Pistoia, 26 gennaio 2024 – Un fine settimana a tutto volley regionale. Con il campionato femminile nazionale di serie B2 fermo (il Pistoia Volley La Fenice del nuovo tecnico Vittorio Bertini tornerà in campo sabato 10 febbraio, dalle 19 a Reggio Emilia, per affrontare l’Arbor Interclays nella prima giornata di ritorno del girone G), l’attenzione degli appassionati pistoiesi di pallavolo si sposta sui tornei regionali. Tornei che recuperano rispettivamente la terza e la prima giornata del girone d’andata di serie C femminile e C maschile, non disputate a causa dell’alluvione che a inizio dello scorso novembre colpì l’Alta Toscana.

Nel girone B di serie C donne, domani sabato 27 gennaio dalle 21, è in cartellone il derby tra il Volley Aglianese e il Blu Volley Quarrata al Pala Capitini di Agliana e la sfida fra il Punto Sport Volley Poggio a Caiano e il Montebianco Volley Pieve a Nievole alla palestra Pontormo di Carmignano. Nel girone C, la Pallavolo Delfino Pescia aveva recuperato la gara prima della pausa natalizia: 3-2 il punteggio finale a Viareggio contro l’Oasi Volley.

Nel girone B di serie C uomini, dopodomani domenica 28 gennaio dalle 17.30 al palazzetto dello sport di Massa, confronto tra la Pallavolo Massa Carrara e la Zona Mazzoni Pistoia. Quarrata deciso a vincere, ma con il dubbio legato alle condizioni fisiche del libero Martina Chechi, Zona Mazzoni che non si nasconde le mille difficoltà di fare punti a Massa. Ma urge vincere: la classifica piange. Sabato di grande derby anche in serie D femminile.

Questo fine settimana va in scena pure il recupero del quinto e primo turno del girone d’andata dei tornei di serie D donne e serie D maschile. Nel girone B di serie D donne, domani sabato 27 gennaio, dalle 21 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, ecco l’atteso scontro tra il Progetto Volley di Michele Barbiero e l’AM Flora Buggiano di Alessandra Pellegrini: quarto posto con 29 punti per il primo, ottavo a 16 per il secondo, ma incontro dall’esito imprevedibile.

Nel girone C, dopodomani domenica 28 gennaio, dalle 18 a Grosseto, il Volley Aglianese di coach Luca Lazzarini farà visita al Giorgio Peri E Carmania: 20 punti le maremmane, 7 le portacolori neroverdi. Infine, nel girone B di serie D maschile giocherà questa sera, a partire dalle 21 a Grosseto, la Pallavolo Delfino Pescia contro l’Invicta Volleyball Emini: missione impossibile (o quasi), visti i 19 punti e il primo posto dei grossetani contro i 6, con penultima posizione annessa, dei valdinievolini. Out Rachele Russo nel Bottegone, compagine al completo per il Buggiano di patron Leandro Landi, che in settimana ha conquistato, con merito, la semifinale del torneo under 18.

Gianluca Barni