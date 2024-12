Arezzo, 12 dicembre 2024 – Orgoglio Amaranto relatore a Coverciano per Community Leadership

Lunedì 9 dicembre Orgoglio Amaranto ha partecipato tra i relatori al workshop “Community Leadership” svoltosi presso l’auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano organizzato da Figc e Supporters in Campo (SinC), la rete delle associazioni italiane che sviluppa la partecipazione attiva dei tifosi nel mondo del calcio. Il presidente del comitato Daniele Farsetti ha portato l’esperienza della nostra associazione, una delle più longeve per attività nel nostro paese, ripercorrendo i momenti della sua nascita e del suo sviluppo e presentando le iniziative realizzate in ambito sociale. “Partecipare come relatori, e modello di buone pratiche adottate, a una giornata così importante sia per il luogo che ci ha ospitato ma soprattutto per il livello delle istituzioni che erano presenti e attente a comprendere questa realtà, è motivo di grande orgoglio per un comitato come il nostro che, da quattordici anni, svolge un ruolo attivo e di riferimento costante. Durante questo periodo Orgoglio Amaranto è stato impegnato non solo nel supporto della società calcistica ma anche in tante azioni di volontariato e solidarietà a favore della comunità in cui siamo immersi e in cui, come tifosi, riteniamo necessari essere membri attivi e partecipi. Tanti i progetti e i temi sviluppati e proposti in questi anni: nelle scuole per sviluppare appartenenza e spirito sportivo, a supporto di tante associazioni benefiche e promotori diretti di una nostra borsa di studio in ricordo di Rossana Sacconi a favore di minori in situazioni di grave disagio." La giornata era inserita nell’ambito della legacy del progetto Europeo “Fans Matter!, volto al riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento degli appassionati calcistici nei processi decisionali che li riguardano più direttamente. Il workshop ha visto la presenza di Barbara Moschini, EU Projects Senior Expert Figc; Alessandra Rotunno, coordinatrice Slo della Figc; il presidente e l’ex presidente di SinC, Stefano Pagnozzi e Diego Riva, e i consiglieri di SinC, Fabio Guarini e Duccio Borselli. Molto apprezzata la presenza e l’intervento di Renzo Ulivieri direttore della Scuola Allenatori di Coverciano e presidente dell’associazione italiana allenatori. Inoltre, il convegno ha coinvolto anche rappresentanti delle società di Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti. Come già avviene in Europa anche in Italia, ad ogni livello istituzionale, diviene sempre più chiaro come sia necessario coinvolgere e stimolare la partecipazione dei fan calcistici ad un dialogo sempre più continuo e costante con il proprio club di riferimento ed il territorio in cui esso opera, questo, se realizzato, consente di ottenere una serie di ricadute positive sia in ambito sociale ma anche economico per l’intero movimento.