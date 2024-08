Marciano della Chiana accoglie la IUS Pallavolo Arezzo Femminile: il palazzetto sarà la nuova casa per partite e allenamenti

Arezzo, 31 agosto 2024 – Il Comune di Marciano della Chiana è lieto di annunciare che, a partire da questa stagione sportiva, la IUS Pallavolo Arezzo Femminile disputerà le proprie partite di campionato presso il palazzetto dello sport di Marciano della Chiana. La struttura non solo ospiterà le gare ufficiali, ma sarà anche il centro delle attività di allenamento della squadra, che si prepara ad affrontare il campionato nazionale di Serie B2. L’inizio del campionato è previsto per il 12 ottobre 2024, e vedrà la IUS sfidare formazioni di alto livello come Genova, Liberi e Forti, Savino del Bene di Firenze, Prato e Albenga.

La IUS Pallavolo Arezzo Femminile, attiva dal 1975, vanta una lunga storia di successi, con partecipazioni alla Serie A2 negli anni 1984, 1985 e 1986. Nel corso degli anni, ha conquistato numerosi titoli provinciali e regionali, guadagnandosi l’accesso alle finali nazionali F.I.P.A.V. Inoltre, la IUS ha ottenuto 25 titoli di campione nazionale in competizioni A.I.C.S., U.I.S.P., C.S.I., e ACLI, oltre a prestigiosi titoli internazionali a Parigi, Tallinn, Pesaro, Rotterdam ed Espinho, dove si è confrontata con le migliori squadre a livello internazionale.

Il Sindaco di Marciano della Chiana, Maria De Palma, ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo: “La decisione, presa nel corso dell’ultimo quinquennio, di investire nelle strutture sportive si è rivelata fondamentale per attrarre realtà sportive di grande rilievo come la IUS Pallavolo Arezzo Femminile. Questo risultato non è solo un riconoscimento degli sforzi fatti, ma rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere lo sport come strumento di aggregazione sociale e di trasmissione di valori positivi. Marciano della Chiana diventa così un punto di riferimento per le società sportive della provincia, contribuendo alla crescita sociale e culturale del nostro territorio.”

Anche l’Assessore allo Sport, Leonardo Magi, ha voluto sottolineare l’importanza di questo accordo: “Si tratta di una grande opportunità per la promozione del nostro territorio. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati in ulteriori interventi di riqualificazione degli impianti sportivi. La nostra ambizione è quella di creare un ambiente dove lo sport possa prosperare e diventare una parte integrante della vita quotidiana dei nostri cittadini.”

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il palazzetto non sarà solo la sede delle partite casalinghe, ma ospiterà anche una scuola di pallavolo dedicata ai giovani del comprensorio e a chiunque vorrà provare questa entusiasmante disciplina sportiva. Questo progetto assume un significato ancora più rilevante alla luce della recente vittoria della nazionale italiana di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi, che ha portato una visibilità senza precedenti a questo sport. Marciano della Chiana è orgogliosa di contribuire a questo movimento positivo, offrendo il proprio supporto a una squadra di eccellenza come la IUS Pallavolo Arezzo Femminile.