“Le congratulazioni alla dipendente comunale Paola Sestini per il suo ultimo risultato sportivo”

Arezzo, 29 settembre 2023 – “Siamo doppiamente felici nel fare i complimenti a Paola Sestini: per le sue qualità di atleta e per il suo ruolo di dipendente comunale. Paola si è infatti classificata terza nella sua categoria all’ultima edizione della Nove Colli, una gara riservata a ciclisti e cicloamatori che si tiene in Romagna, di circa 200 chilometri attraverso l’Appennino. Paola è una habitué, essendo questa la sua la sua ennesima partecipazione. Quest’anno la Nove Colli ha dovuto adeguare data di svolgimento e percorso a causa degli eventi alluvionali di primavera che hanno colpito quella zona d’Italia ma non per questo è stata mano dura. Lo sport dimostra che la possibilità di misurarsi con sé stessi si abbina al benessere psicofisico. Ancora congratulazioni a Paola, andremo anche in ufficio a stringerle la mano”.