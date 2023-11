Lavoratori acciaierie. Convocazione in Regione

Le segreterie provinciali di Fim-Fiom-Uilm sono state convocate per un incontro in Regione Toscana, il 20 novembre, incentrato sulle prospettive dell’area siderurgica di Piombino. Lo fanno sapere i sindacati che il 10 novembre scorso hanno chiesto al presidente della Toscana, Eugenio Giani un "incontro urgente" sulla cassa integrazione in deroga, in scadenza il 7 gennaio 2024. A seguito di tale richieste, i sindacati hanno ricevuto la convocazione dell’incontro per il 20 novembre, alle 18.30, nella sede della Presidenza della Regione. Piombino attende certezze sia sul fronte dei lavoratori sia sulla riconversione industriale per dare una definitiva svolta alla sua storia di polo siderurgico nazionale. Nella foto Valerio Fabiani, delegato regionale per le crisi industriali