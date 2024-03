"Latte Maremma e Granarolo: accordo strategico per ampliare la linea produttiva senza perdere posti di lavoro"

Latte Maremma ha trovato l’accordo con Granarolo: la realtà maremmana ha dato in affitto, per sei anni, un ramo d’azienda al colosso bolognese del latte. Questo non cambia niente nell’intera filiera inoltre viene garantito il totale mantenimento dell’occupazione: 38 dipendenti. Un’operazione a cui i vertici di Latte Maremma stavano lavorando da tempo e ieri, dopo l’assemblea dei soci, è arrivato il via libera. All’assemblea ha partecipato anche il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari. "Con questo nuovo assetto – dice Fabrizio Tistarelli presidente di Latte Maremma – garantiamo una linea di prodotti più ampia. Sono soddisfatto di questa nuova partnership con Granarolo".