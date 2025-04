La Scuola Basket Arezzo vince il titolo toscano d’Eccellenza nell’Under15

Arezzo, 9 aprile 2025 – La Scuola Basket Arezzo vince il titolo toscano Under15 nel massimo livello giovanile di Eccellenza. I ragazzi della società aretina, allenati da Umberto Vezzosi, sono stati protagonisti di un impeccabile percorso scandito da ventitré successi in ventiquattro partite disputate con cui sono riusciti a centrare la vittoria finale con ben tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e a laurearsi campioni regionali al termine di un entusiasmante testa-a-testa con la Pediatrica Us Livorno. L’ufficialità del trionfo è arrivata in virtù dell’ultima affermazione sul campo del Firenze Basketball Academy che ha permesso alla squadra di ottenere anche il pass per la fase nazionale Interzona che, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, definirà le qualificazioni per le finali del campionato italiano.

L’Under15 New Silver Car è uno dei gruppi più promettenti della Sba che, dopo aver vinto nel 2023-2024 il titolo toscano Elite, si è affacciata nel più importante campionato d’Eccellenza ed è subita riuscita a lasciare il segno. L’unico passo falso è arrivato il 17 novembre in casa proprio della Pediatrica Livorno, poi la formazione ha conosciuto un costante crescendo delle prestazioni tecniche, tattiche e caratteriali con cui ha vinto consecutivamente le successive diciassette partite necessarie per chiudere al primo posto sia la prima che la seconda fase del campionato. L’eccezionalità di questo percorso è ulteriormente testimoniata dai numeri, con la New Silver Car che vanta oggi il migliore attacco e la migliore difesa dell’Under15 in Toscana con 2128 punti realizzati (a più 252 sul secondo miglior attacco) e con soli 1414 punti subiti (a meno 119 dalla seconda miglior difesa). La stagione è stata ulteriormente arricchita anche da alcune soddisfazioni in campo internazionale tra cui spicca la vittoria del torneo “Basketball Unites” ad Oswiecim, in Polonia. La squadra guidata da coach Vezzosi con l’assistenza tecnica di Michele Bellavia, Marco Tavanti ed Elena Vezzosi ha fatto affidamento su Lapo Allegretti, Filippo Bettini, Matteo Branchetti, Niccolò Caneschi, David Contu, Matteo Fratagnoli, Giulio Gambini, Riccardo Marcelli, Romeo Marchetti, Tommaso Pasqui, Gianni Pierallini, Leonardo Risaliti, Andrea Scoscini e Fabrizio Vivoda, poi un contributo è arrivato dal preparatore fisico Lorenzo Gori Savellini e dall’accompagnatore Vincenzo Allegretti. «Per la prima volta - commenta Vezzosi, - una squadra della Sba arriva prima in Toscana in un campionato di Eccellenza e questo è un particolare motivo di orgoglio. Ora abbiamo quaranta giorni per salire ancora di livello e per dimostrare di essere all’altezza di poter ambire alle finali nazionali. Ho fatto circa cinquanta Interzona, dunque so come si preparano e come si giocano queste fasi: devo tradurre ai ragazzi quello che la competizione richiede per giocare al massimo delle nostre potenzialità. Faremo allenamenti di sempre maggiore intensità e attenzione, ma l’esperienza che andremo a vivere ripagherà di tutti i sacrifici».